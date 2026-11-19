Roma, 19 nov. (askanews) - "Siamo di fronte ad operazioni ostili che puntano ad ottenere il massimo effetto mediatico ed emotivo, sfruttando la facilità tecnica delle comunicazioni anonime; a questo quadro si affianca, come l'esperienza investigativa suggerisce, l'inevitabile fenomeno dell'emulazione e l'azione di singoli mitomani pronti ad inserirsi nella scia mediatica, per amplificare il senso di disorientamento e di insicurezza". Lo ha detto, in merito agli allarmi nelle scuole, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una informativa alla Camera dei deputati.

"Sul piano tecnico le prime verifiche confermano che queste email, così come i recenti falsi allarmi riguardanti i voli aerei, sono partite violando account stranieri su cui stanno già operando le rispettive autorità nazionali", ha aggiunto, "l'iniziativa del governo da cui è scaturita la mia direttiva ai prefetti ha prodotto immediati risultati positivi".