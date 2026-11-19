Roma, 19 nov. (askanews) - L'invio massivo di mail di minacce alle scuole ha l'obiettivo di "destabilizzare, alterare il normale svolgimento della vita quotidiana, sovraccaricare gli apparati dello Stato e colpire la credibilità delle istituzioni", ma non ha mai rappresentato una emergenza tale "da minacciare concretamente la sicurezza nazionale". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sugli allarmi bomba negli istituti scolastici, riferendo alla Camera.

Nelle scuole, ha sottolineato, "l'intervento immediato e capillare delle forze di polizia e dei nuclei artificieri su tutto il territorio nazionale ha permesso di verificare ogni singola segnalazione confermandone l'assoluta infondatezza e non si è mai verificato alcun pericolo materiale né alcun rischio concreto per l'incolumità dei nostri ragazzi, come avuto già modo di sottolineare nei giorni scorsi non vi è alcuna emergenza in atto tale da minacciare concretamente la sicurezza nazionale".

Vanno "evitati allarmismi infondati", ha detto il ministro, "ma sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno che abbiamo di fronte".