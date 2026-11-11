ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Allarmi scuole, Fratoianni: da Meloni frottole, spesa in armi non serve

Roma, 11 nov. (askanews) - "Certo che siamo preoccupati, non è normale che nelle scuole arrivino email che annunciano la presenza di una bomba e ci auguriamo che i responsabili siano individuati presto e il governo ci dica che cosa sta succedendo, che sta facendo e che intende fare". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni, a margine di un flash mob in piazza Montecitorio.

"Quando Meloni sostiene che la spesa per gli armamenti è fatta di spesa per la ricerca e l'innovazione racconta un sacco di frottole - dice Fratoianni - la spesa per gli armamenti serve a ossequiare Trump e l'aumento della spesa militare è in contraddizione con le priorità del paese".

Investire più in cybersicurezza? "Bisogna investire di più in un sacco di cose, vengo da un presidio dei precari degli enti di ricerca in questo paese, quelli che fanno ricerca nel paese, anche e su questi temi e sono sottopagati e precari", conclude

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