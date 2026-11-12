Allarmi scuole, C. De Luca: bene Meloni che ha coinvolto tutti

Roma, 12 nov. (askanews) - "Ha fatto bene Meloni a coinvolgere tutti. Queste sono situazioni per le quali non c'è spazio per lo sciacallaggio politico. Mi auguro che le opposizioni che hanno risposto all'appello della Meloni comprendano bene che il campo di scontro deve essere un altro". Cosi Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord conversando con i cronisti fuori da Montecitorio.

"Questa situazione è inquietante perché apre uno scenario che mina quello che per noi è l'elemento fondamentale, la serenità in un contesto che oggi ha riguardato le scuole ma che domani potrebbero essere i cinema, dopodomani potrebbero essere i ristoranti. Si apre una fase inquietante per la quale bisogna avere la capacità anche tecnologica di poter rispondere", ha aggiunto. "Immaginate se oggi il bersaglio diventa la nostra serenità, il rischio ovviamente è quello che la situazione possa deflagare e sfuggire di mano a tutti quanti", ha sottolineato.