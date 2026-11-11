Allarmi bomba, decine di scuole evacuate in tutta Italia

Milano, 11 nov. (askanews) - Allarme bomba in decine di istituti scolastici in tutta Italia. L'allerta è scattata in seguito all'invio di un'unica mail anonima a numerose scuole, facendo scattare le verifiche e, in alcuni casi, l'evacuazione precauzionale di studenti e personale.

Sono in corso verifiche da parte di polizia e carabinieri per accertare eventuali situazioni di pericolo. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il ministero dell'Interno è a conoscenza della mail e sono in corso indagini per accertarne la provenienza.

Nelle scuole coinvolte, sono scattati gli allarmi e il personale degli istituti ha avviato le procedure di evacuazione.

"E' suonata la campanella all'impovviso e in un primo momento credevo si trattasse di una prova di evacuazione", ha spiegato Paolo Cugliari, vicepreside della primaria dell'Istituto Onnicomprensivo Statale di Milano in via Corridoni, che ha preferito non farsi riprendere in video.

Anche a Roma sono moltissime le scuole evacuate. Come la media superiore Vico, nel Nuovo Salario, dove insegna il docente di sostegno Davide Cuomo: "Io ero nell'ora di buco quando è suonato l'allarme. Come da prassi, c'è stata l'evacuazione di tutte le classi. Io non sapevo di cosa si trattasse e poi l'abbiamo scoperto fuori dalla scuola. Sono arrivati i carabinieri e attendiamo di avere istruzioni sul da farsi".

Fuori dalle scuole si sono formati capannelli fra genitori, accorsi dopo la chiamata dall'istituto, docenti, dirigenti scolastici e bambini. La scuola per molti oggi è già finita.