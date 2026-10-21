Allarme ONU: El Nino forza distruttrice, in arrivo devastazioni e fame

Milano, 21 ott. (askanews) - El Nino sempre più minaccioso: il fenomeno meteorologico estremo, che provoca sia inondazioni sia siccità, sta addirittura facendo cambiare colore all'oceano Pacifico e si prevede che avrà una forza inusitata. L'allarme è stato lanciato anche dalle Nazioni Unite a Ginevra.

"Il nostro più recente aggiornamento climatico stagionale a livello globale - ha detto Celeste Saulo, segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale dell'ONU - prevede che, nel Pacifico tropicale - epicentro del fenomeno El Nino -, le temperature superficiali del mare potrebbero salire fino a 3,8 gradi centigradi al di sopra della media nel periodo compreso tra novembre 2026 e gennaio 2027. Ciò avrà conseguenze di vasta portata sui modelli meteorologici in tutto il mondo".

Tradotto, avrà conseguenze per la vita di milioni e milioni di persone e, ancora una volta, ci metterà di fronte, per dirla con il filosofo Timothy Morton, all'iperoggetto "cambiamento climatico", che deve essere affrontato e che è, nel suo complesso, la crisi più grande della nostra era antropocentrica.

"Questo El Nino - ha aggiunto Tom Fletcher, capo delle operazioni umanitarie dell'ONU - è un colosso. È una forza distruttrice. Come avrete sentito, si abbatterà sull'America Latina, sull'Africa orientale e meridionale, sull'Asia e sul Pacifico, portando con sé caldo estremo, siccità e inondazioni. Tutto ciò comporta conseguenze umanitarie di vasta portata: 50 milioni di persone potrebbero trovarsi ad affrontare una maggiore insicurezza alimentare. Secondo le stime della Banca Africana di Sviluppo, il fenomeno costerà ai Paesi africani una cifra compresa tra i 10 e i 20 miliardi di dollari statunitensi".

Possiamo aspettare che arrivi il disastro, ci dicono da Ginevra, oppure si può iniziare a investire nella resilienza, perché ormai l'adattamento sembra essere l'unica strada rimasta.