ULTIME NOTIZIE 02 NOVEMBRE 2026

Allarme bomba scuole in Veneto, Stefani: è inaccettabile

Milano, 2 nov. (askanews) - "Gli allarmi bomba e le mail ricevute da alcune scuole del Veneto sono qualcosa di inaccettabile. La scuola deve essere un luogo sicuro e aperto. La mia solidarietà a tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale tecnico-amministrativo e confido che le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria possano reperire nel più breve tempo possibile i criminali che hanno commesso questi atti". Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, dopo l'evacuazione di diversi istituti per falsi allarmi bomba in alcune città, anche in Veneto.

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