Allagamenti e allerta rossa nel Sud-Ovest della Francia

Roma, 16 feb. (askanews) - Strade allagate nella città di Cadillac, nella Gironda, Sud-Ovest della Francia, mentre Météo France ha annunciato un'allerta rafforzata in gran parte della Francia occidentale fino al 17 febbraio.

I dipartimenti sud-occidentali francesi Gironda e Lot-et-Garonne rimangono infatti in allerta rossa, mentre altri 14 dipartimenti della Francia meridionale e occidentale sono in allerta arancione, con l'istituto che teme una recrudescenza del fenomeno a causa delle ulteriori precipitazioni previste oggi.