ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

All'aeroporto Fiumicino salta servizio ferroviario: le code per i taxi

Roma, 25 giu. (askanews) - Code impressionanti di viaggiatori in attesa di prendere taxi all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Chi è sbarcato in queste ore nello scalo romano si è ritrovato senza servizio ferroviario disponibile a causa di un "guasto" sulla tratta che da Fiumicino porta alla stazione Termini e viceversa, con cancellazioni e forti ritardi.

I disagi sono iniziati alle 7.30, quando - secondo Trenitalia - sono stati segnalati rallentamenti tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana "per verifiche tecniche alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno". Sono state attivate corse sostitutive con i bus.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi