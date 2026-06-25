All'aeroporto Fiumicino salta servizio ferroviario: le code per i taxi

Roma, 25 giu. (askanews) - Code impressionanti di viaggiatori in attesa di prendere taxi all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Chi è sbarcato in queste ore nello scalo romano si è ritrovato senza servizio ferroviario disponibile a causa di un "guasto" sulla tratta che da Fiumicino porta alla stazione Termini e viceversa, con cancellazioni e forti ritardi.

I disagi sono iniziati alle 7.30, quando - secondo Trenitalia - sono stati segnalati rallentamenti tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana "per verifiche tecniche alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno". Sono state attivate corse sostitutive con i bus.