Alla scoperta dell'impresa del futuro

Roma, 2 lug. (askanews) - Presentata a Palazzo Rondinini la quinta edizione di Futures. Promotore dell'evento Flutter SEA, ecosistema multi-brand e multi-mercato che guida la crescita dei brand Sisal, Snai e PokerStars nei mercati del Sud Europa e dell'Africa. L'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto su come sostenibilità e innovazione ridisegnano il futuro dell'impresa, in uno scenario caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche, nuove dinamiche geopolitiche e crescenti aspettative da parte di istituzioni, cittadini e stakeholder.

L'intervista a Roberto Di Fonzo, CEO di Flutter SEA: "Abbiamo integrato sostenibilità, innovazione e responsabilità nella nostra strategia aziendale. Si tratta di un elemento fondamentale, perché il nostro modo di fare impresa e il ruolo che ricopriamo vanno oltre quello di semplici operatori economici. Il nostro obiettivo è operare all'interno di un ecosistema più ampio, in cui crescita, responsabilità e sostenibilità possano convivere, generando valore nel lungo periodo."

Le parole di Paolo Taticchi, Professore di Strategy & Sustainability presso la University College London School of Management: "Si stima che oggi ci siano nel mondo oltre un miliardo di agenti che già stanno prendendo decisioni: i processi tradizionali non sono più gestiti solo da umani, bensì da umani coadiuvati da agenti AI e robot potenziati da agenti AI. Questo vuol dire che le aziende oggi devono ragionare sul tema delle AI non solo come un tema tecnologico ma anche come un tema di governance e un tema organizzativo."

Presentato, nel corso dell'evento, anche il primo bilancio di sostenibilità di Flutter SEA, il Positive Impact Report 2025, che spiega al pubblico il modus operandi adottato dalla regione per coniugare al meglio sostenibilità, impatto sociale e risultato economico.