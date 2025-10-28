ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2025

Alla Sapienza mostra su Martin Luther King. A Roma fino al 15 gennaio

Roma, 28 ott. (askanews) - La Sapienza accoglie Martin Luther King: fino al 15 gennaio all'interno della città universitaria sarà possibile visitare la mostra che celebra il valore della battaglia del reverendo americano per il riconoscimento dei diritti civili. L'iniziativa è parte di un programma culturale voluto dalla Rettrice Antonella Polimeni e promosso dall'Ateneo sul tema della giustizia sociale, dell'impegno civico e della dignità umana.

La mostra, che si trova all'interno del Museo di Scienze della Terra della Sapienza, si divide in due percorsi. Il primo, "Martin Luther King e l'Italia", curato da Sapienza Università di Roma con il coordinamento scientifico di Irene Baldriga, racconta come fu recepito il messaggio di King nel nostro Paese negli anni '50 e '60, attraverso documenti d'archivio, fonti letterarie, testimonianze dirette e un ampio repertorio giornalistico e multimediale.

Il percorso "Martin Luther King. Diritto alla libertà", a cura di Ashley Woods, è incentrato sul movimento per i diritti civili degli afroamericani degli anni '50 e '60 e sulla visione di King di uguaglianza e giustizia attraverso la non violenza. Questa mostra, presentata per la prima volta in Italia, ha lo scopo di illustrare al grande pubblico la lotta per i diritti umani a livello globale attraverso una ricca selezione di materiali, tra cui fotografie, oggetti e cimeli, musica, film, cinegiornali, e interviste esclusive a personalità legate alla vita e all'opera del leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani.

La Rettrice dell'università La Sapienza Antonella Polimeni ha detto: "L'università forse è il luogo migliore in cui andare a ricordare l'esempio di Martin Luther King e la tutela delle libertà, delle libertà civili, dei diritti. Abbiamo bisogno che i nostri giovani e non solo ricordino con questo esempio di Martin Luther King un tema che ha continuamente bisogno di essere ricordato ed esercitato".

