Alla Martesana: curling? Dovrebbero mettere le bocce alle Olimpiadi

Milano, 11 feb. (askanews) - "Nelle Olimpiadi c'è il gioco delle bocce?"

"No, ci sono i Mondiali. Ma Olimpiadi no. Dovrebbero metterle alle Olimpiadi".

Si fa presto a dire curling, ma volete mettere le bocce? Con oltre 60 milioni di praticanti stimati (dati CMSB Confédération Mondiale des Sports de Boules), le bocce superano il curling in diffusione: Italia, Francia, Spagna e America Latina contano leghe nazionali affollate, mentre eventi come il Mondiale Bocce attirano decine di migliaia di spettatori dal vivo. Askanews è andata a cercare gli appassionati nella tana del leone, forse la bocciofila più famosa a Milano, Ambrogino d'oro 2021 e una lunga tradizione di ospiti famosi, come ci spiega il nostro cicerone, il signor Cazzaniga, milanese doc.

"Adesso il curling sta prendendo piede, è come quando Tomba vinceva nello sci: quando è di moda tira, ma il gioco delle bocce sono anni e anni e tanto tempo che c'è, che esiste, che raduna un sacco di giocatori veramente bravi. Forse per spingerlo per arrivare alle Olimpiadi dovrebbero pensarci le società più che, diciamo, che noi semplici giocatori, perché noi oramai diventiamo vecchi, di giovani ce ne sono tanti bravi e dovrebbero fare loro una specie di riunione e proporla per le Olimpiadi.

Le bocce affondano le radici nella storia antica, hanno un sapore molto Mediterraneo e un valore olimpico chiave: favoriscono l'inclusione.

In passato si giocava alla milanese. "Sì, alla milanese è un gioco magnifico, non bello, magnifico come gioco, perché si svolge su un campo trasversale con delle cunette".

Anche il signor Farina ci spiega quanto era bello quando si giocava alla milanese. Gli chiediamo cosa rappresenta il circolo della Martesana per Milano? "Per Milano non lo so, per me è tantissimo".

Le bocce uniscono strategia, precisione e potenza fisica: un tiro "volo" a 30 metri richiede maestria balistica, paragonabile al tiro con l'arco, con margini di errore millimetrici. Video virali su TikTok e YouTube (milioni di views) dimostrano il potenziale mediatico, mentre il curling, spesso criticato come "scopa e ghiaccio".

E a questo proposito, la componente sociale delle bocce non è da snobbare. Il signor Gino si è inventato un modo tutto suo per cominciare le partite. Ma quando gli nomini il curling, replica: "Ogni tanto viene fuori uno sport nuovo e sembra che le bocce sono state lasciate a loro stesse. Però se ci fossero alle Olimpiadi anche le bocce, anche i ragazzi giovani darebbero il loro e sarebbero molto più bravi di noi sicuramente".

E questo aiuterebbe anche un luogo come questo, storico? "Come questo, come tutte le bocciofile che ci sono in giro. E' un po' come i vecchi cinema. Una volta i cinema di periferia c'erano, esistevano e quando sono nate queste grandi multisala, basta, sono andate perse. E' un peccato".