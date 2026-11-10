ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Alla Link Campus University di Roma il "Gala della Libertà"

Roma, 10 nov. (askanews) - Una profonda riflessione sul valore inestimabile della libertà nel giorno in cui si celebra il 37esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Si è tenuto presso l'Aula Magna della Link Campus University a Roma il "Gala della Libertà", un importante momento di confronto e dibattito pubblico dedicato ai temi della democrazia, dei diritti e della salvaguardia dei princìpi liberali che fondano le nostre società.

"È un giorno significativo perché l'Europa ha cambiato davvero il suo paradigma, aprendo un capitolo nuovo tanti anni fa. È quindi importante ricordare il valore della libertà ancora oggi, e forse saperlo declinare anche oggi. Ma che cosa vuol dire libertà? Significa libertà nel rapporto con i paesi europei e vuol dire anche il rapporto tra gli stessi e gli Stati Uniti" ha dichiarato Flavia Giacobbe, Direttore di Formiche e Airpress.

"L'anniversario del Muro di Berlino è un momento in cui guardiamo al passato per capire che la libertà va difesa e mantenuta. Significa capire che la libertà è una libertà d'essere responsabili, e quindi una libertà di scelta, in cui dobbiamo rispondere di ciò che scegliamo, oltre che una responsabilità nei confronti della collettività e una responsabilità più generale. In definitiva, libertà significa sapere ciò che vogliamo e, soprattutto, avere la libertà di continuare a preservare questo sistema" ha aggiunto Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy.

Un percorso di idee che ha poi allargato lo sguardo verso i grandi equilibri del mondo, toccando i destini dell'Europa e il saldo legame della cooperazione transatlantica.

"In questi giorni ce ne stiamo accorgendo a maggior ragione: le minacce ibride che coinvolgono l'Italia e l'Europa sono sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo continuare a difendere la nostra democrazia e la nostra libertà, investendo sempre di più in sicurezza e difesa. E questo non significa semplicemente ciò che siamo abituati convenzionalmente a considerare tale, ma vuol dire anche proteggere le nostre infrastrutture critiche, i nostri dati e le nostre telecomunicazioni: tutto ciò che, in realtà, è molto più vicino alla vita quotidiana dei cittadini rispetto a come viene spesso dipinto nel dibattito politico" ha concluso Carlo Fidanza, Capodelegazione Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo.

I lavori si sono chiusi nel segno di una bussola comune: la consapevolezza che la difesa della libertà e dei valori democratici rappresenti ancora oggi il faro insostituibile per guidare il cammino e l'unità delle nazioni d'Occidente.

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