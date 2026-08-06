ULTIME NOTIZIE 06 AGOSTO 2026

Alla Camera bagarre e bende opposizioni dopo no a uso chat Delmastro

Roma, 6 ago. (askanews) - Bagarre mercoledì alla Camera dopo il no dell'Aula alla richiesta della Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (Fdi) e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese. A scrutinio segreto - richiesto da Pd, Avs e M5s - i sì alla relazione della Giunta per le autorizzazioni (contraria alla richiesta) sono stati 206, i no 133.

Originale protesta in Aula dei deputati Avs - al termine della dichiarazione di voto di Elisabetta Piccolotti - durante la quale gli esponenti si sono messi una benda bianca sugli occhi.

E poi la protesta dei 5Stelle, al termine dell'intervento del leader Giuseppe Conte: i deputati e contestualmente i senatori pentastellati - durante le comunicazioni di Giorgetti - hanno sollevato i cellulari inscenando un'azione simbolica di protesta e richiamando la campagna #fuorilechat promossa in queste settimane dal Movimento 5 Stelle.

Infine, mercoledì, si è tenuta anche la prima conferenza stampa di Futuro Nazionale alla Camera: l'ex generale Roberto Vannacci ai giornalisti, al termine di un incontro fiume, a proposito del ruolo dentro o fuori la coalizione di centrodestra:

"Un'alleanza di centrodestra sulla rotta giusta, gli stessi obiettivi che la stessa alleanza di centrodestra si era data all'inizio del mandato. Se guardate a quelli che erano i propositi di inizio mandato, non mi sembra che siano così diversi da quelli che Fn sta proponendo in questo momento".

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