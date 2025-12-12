Alimentazione, non solo dieta sana ma anche nutrizione adeguata

Roma, 12 dic. (askanews) - "Nourishment as a Right: Can We Make It a Reality?", ovvero "Il diritto all'alimentazione: possiamo trasformarlo in realtà?". È questo il titolo dell'intervento del Professor Frederic Leroy, docente di Microbiologia e Biotecnologie dell'alimentazione presso la Facoltà di scienze e bioingegneria della Vrije Unversiteit di Bruxelles, all'interno di un convegno sulla sicurezza alimentare organizzato da Renew Europe - sotto il patrocinio dell'eurodeputato belga Benoit Cassart, allevatore e copresidente dell'Intergruppo sulla Zootecnia Sostenibile - presso il Parlamento Europeo.

In risposta alle crescenti sfide sanitarie e ai consigli alimentari spesso contrastanti, un gruppo di scienziati guidati dal Professor Frederic Leroy ha lanciato infatti una nuova ricerca scientifica riassunta nella Nourishment Table, ossia una vera e propria "Tavola Nutrizionale", uno schema innovativo progettato per aiutare le persone a fare scelte alimentari informate.

Ma cos'è la Nourishment Table? E da dove nasce l'esigenza di introdurla?

"Abbiamo registrato globalmente problemi di salute - spiega Leroy -. Obesità, malattie croniche legate alla dieta e carenze nutrizionali continuano ad aumentare nonostante decenni di raccomandazioni ufficiali. Le linee guida tradizionali non hanno fatto dunque il loro lavoro con risultati sempre peggiori anno dopo anno. C'è quindi la necessità di un nuovo approccio alla nutrizione".

Serve allora una alternativa centrata sul concetto di nutrimento piuttosto che su prescrizioni ideologiche di "cibo sano". Ma come la Tabella della Nutrizione interpreta e sostiene la Dieta Mediterranea?

"La Tabella della Nutrizione, per come è stata disegnata per enfatizzare il cibo nutriente, cioè che contiene proteine e macronutrienti, lasciando molta flessibilità laddove la dieta mediterranea risponde perfettamente a questi requisiti perchè si basa su cibi eccezionali che rispondono alle tradizioni e alle migliori opzioni testate nel tempo".

Infine, come avete lavorato, lei e il suo team internazionale, alla composizione della Nuorishment Table?

"Per essere certi di lavorare sulle migliori evidenze possibili abbiamo combinato esperienze provenienti da diverse discipline, storici dell'alimentazione, archeobotanici, specialisti in medicina basata sulle prove, in sicurezza e processazione degli alimenti, in una visione concettuale globale provando a unificare posizioni altrimenti frammentate, armonizzando le evidenze".

Risultato, secondo Leroy, è la proposta di uno schema alimentare basato su evidenze scientifiche, ampio e capace di adattarsi ai cibi regionali e culturalmente sensibili. In questo modo, ciascuno può scegliere cosa mangiare in base ai propri fabbisogni nutrizionali, alle tradizioni alimentari e alle preferenze personali.