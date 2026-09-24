ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Alimentazione, la FAO nomina la comunità di Pollica "eroe del cibo"

Milano, 24 set. (askanews) - "La FAO sceglie Pollica come 'Food Hero' del 2026. A darci questa splendida notizia è stato il vicedirettore della FAO, Maurizio Martina, a New York, nel corso della settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un luogo importante, in un momento straordinariamente importante". Lo ha detto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, in merito all'annuncio del riconoscimento per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, in occasione della conferenza che mette al centro la dieta mediterranea e la salute pubblica, organizzata durante la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU.

"Una piccola comunità come Pollica traccia la linea per il futuro del mondo, sostenibile, fatto di cibo, di patrimonio, di cultura, ma soprattutto fatto da relazioni sociali. Lo stare insieme delle persone può fare la differenza e può cambiare il futuro del mondo", ha aggiunto.

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