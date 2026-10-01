ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Algeria, la pena di morte per gli incendiari di boschi

Milano, 1 ott. (askanews) - I parlamentari algerini hanno approvato una legge che prevede la pena di morte per i responsabili di incendi boschivi, a seguito dei devastanti roghi che nelle ultime settimane hanno colpito vaste aree del Paese. "Abbiamo votato a favore di questo disegno di legge per la sua importanza non solo giuridica, ma anche politica e sociale per la società algerina, in quanto rafforza la capacità di deterrenza dello Stato algerino nei confronti di quei criminali che appiccano deliberatamente incendi, rapiscono bambini e li maltrattano", ha dichiarato Fatima Zahra BenSafi, deputata del Raggruppamento Nazionale Democratico (RND).

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