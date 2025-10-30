Alfa infiamma il Forum di Milano, sul palco anche Vecchioni e Amadeus

Roma, 30 ott. (askanews) - È partito dall'Unipol Forum di Milano il nuovo tour di Alfa: un'esplosione di luci, colori e musica che ha fatto vibrare un Unipol Forum gremito di fan. Un fiume di emozioni ha accompagnato ogni canzone, con migliaia di persone che hanno cantato all'unisono, trasformando il concerto in una vera e propria festa. Il viaggio nei palazzetti continuerà ora a Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma. Tutte le date sono già sold out, a conferma dell'enorme affetto del pubblico e del momento d'oro del cantautore, che di recente ha anche annunciato nuovi appuntamenti per il 2026.

A sorpresa, sul palco è salito Roberto Vecchioni, che ha regalato insieme ad ALFA uno dei momenti più emozionanti della serata: un intenso duetto sulle note di "Sogna ragazzo sogna", il brano con cui avevano incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2024.

Ma le sorprese non sono finite lì: a raggiungere Alfa sul palco è stato anche Amadeus, che ha presentato il brano "Vai!", proprio come aveva fatto all'Ariston. Un momento molto divertente che ha fatto rivivere al cantautore l'emozione e l'energia del Festival di Sanremo, tra gli applausi e l'entusiasmo del pubblico.

A impreziosire ulteriormente la serata è stata Rosa Linn, talentuosa artista armena, che ha condiviso con ALFA il palco per un emozionante duetto nella versione italiana della travolgente hit mondiale "SNAP".

Il nuovo tour di ALFA offre due ore di spettacolo con un allestimento completamente rinnovato, pensato per accompagnare il pubblico in un'esperienza immersiva. Il concept dello show si ispira al volo di un aereo: tra avvertenze di bordo e momenti scenici inaspettati, il concerto si trasforma in un vero e proprio viaggio intercontinentale, dove musica e immaginazione si fondono in un'unica, coinvolgente esperienza. Per l'occasione, ALFA è accompagnato da una band ampliata, composta da:?Stefano Gentilini (tastiere), Marco Lanciotti (batteria), Raffaele Trapasso (basso), Claudio Bruno (chitarra), Ettore Gianni (chitarra), Dario Tanghetti (percussioni), Daniele Nocella (tromba) e Francesco Cangi (trombone).