Alfa debutta all'Arena di Verona, il concerto aperto dal padre

Roma, 24 set. (askanews) - Prima Arena di Verona per Alfa che ha tenuto un concerto sold out, segnando un nuovo importante traguardo nel suo percorso live. Ad aprire, il discorso di suo padre Marino, che ha ricordato quanto sia importante per un genitore lasciare che i propri figli trovino la propria strada.

Non è mancato l'omaggio a Genova, la sua città, e a uno dei grandi capostipiti della scuola genovese, Gino Paoli, così come la grande festa che ha portato sul palco quasi 40 musicisti, con una banda che ha fatto ballare e saltare tutta l'Arena. Tra i brani, "Frida", "5 minuti" e "Il filo rosso", fino al grande brindisi finale sulle note di "Cin Cin".

Sul palco dell'Arena, Alfa ha inoltre svelato per la prima volta il titolo del suo prossimo album, "Tempo al tempo", senza ancora annunciarne la data di uscita. Un titolo che nasce da una frase che accompagna Alfa fin dagli inizi del suo percorso.

A breve partirà anche il nuovo tour nei palazzetti, che lo porterà sui palchi di alcune delle principali città italiane: 27 novembre Bari, Palaflorio, 2 dicembre Firenze, Nelson Mandela Forum, 4 dicembre Napoli, Palapartenope 6 dicembre Roma, Palazzo dello Sport, 13 dicembre Torino, Inalpi Arena. Prima del nuovo capitolo live, Alfa tornerà nei palazzetti con due appuntamenti nella sua Genova, il 16 e 17 ottobre al Palateknoship, e il 24 ottobre all'Unipol Forum di Milano, già sold out.