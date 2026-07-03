Alfa a sorpresa si esibisce live per le strade di Verona

Verona, 3 lug. (askanews) - Un ritorno alle origini per celebrare un grande traguardo. Ieri Alfa ha sorpreso il pubblico con un'esibizione a sorpresa tra le strade di Verona, in piazza Bra, in occasione del sold-out del concerto in programma il 23 settembre all'Arena di Verona.

La scelta della città non è casuale: proprio a Verona, dieci anni fa, Alfa si esibiva come artista di strada, muovendo i primi passi del suo percorso musicale. Oggi, a distanza di un decennio, torna nello stesso luogo per condividere con il pubblico un momento simbolico a pochi mesi da un concerto che vedrà l'Arena di Verona completamente esaurita.

Un gesto spontaneo e carico di significato che racconta il percorso artistico di Alfa e il legame con i suoi fan: dalle canzoni suonate in strada al palco di uno dei luoghi più iconici della musica dal vivo italiana. Un viaggio fatto di passione e costanza.

Alfa è attualmente alle prese con il suo tour estivo, partito il 19 giugno dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Il tour estivo di Alfa è prodotto da A1 Concerti.

Dopo aver inaugurato il 2026 con un concerto sold out all'Unipol Forum di Milano, il cantautore è partito per un viaggio live che lo porterà ad attraversare tutta l'Italia, facendo tappa in alcune delle location più suggestive del Paese. Un tour all'insegna dell'energia, delle emozioni e della condivisione, in cui Alfa incontrerà il suo pubblico trasformando ogni concerto in una grande festa da vivere insieme.

Il tour estivo di Alfa si concluderà il 23 settembre all'Arena di Verona, uno dei luoghi più iconici e prestigiosi della musica italiana. Un traguardo simbolico e significativo nel suo percorso artistico, che segna una nuova tappa della sua crescita e che si preannuncia come una serata speciale, ricca di emozioni e destinata a rimanere nella memoria del pubblico.

In autunno, infine, l'artista tornerà nei palazzetti con una nuova serie di date, proseguendo un percorso live in continua crescita.