ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

Alessandro Di Battista torna a casa: "Sto molto meglio"

Roma, 18 set. (askanews) - Alessandro Di Battista è tornato a casa: lo ha annunciato lui stesso con un una foto in cui si mostra sorridente accanto al suo amico, il presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, e un post su Instagram.

"Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare" ha scritto.

L'ed deputato M5s era stato ricoverato a Cuba a fine agosto, dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore; dopo alcuni giorni era stato trasferito in Italia e ricoverato a Roma al Gemelli.

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