Roma, 17 nov. (askanews) - Ecco le prime immagini di "Bianco", il nuovo film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nel ruolo del grande alpinista Walter Bonatti, di cui è stato diffuso il teaser; sarà al cinema dal 21 gennaio con 01 Distribution.

Si vedono i protagonisti all'inizio della scalata, con Borghi con cappellino e occhiali da sole, che guida il gruppo sulla neve con piccozza in mano e corde in spalla, prima che si scateni inaspettatamente - perché nel mese di luglio - una tempesta di neve e vento che cambierà le sorti di questa avventura.

Accanto ad Alessandro Borghi, nel cast ci sono Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert, Quentin Faure, Alessio Del Mastro, Jonas Bloquet, Zoe Pernici.

Nel 1961, sette giovani alpinisti, tra i più forti dell'epoca, guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud, affrontano una nuova impresa ritenuta da molti impossibile: la scalata del Pilone Centrale del Freney, sul versante più estremo del Monte Bianco. "Bianco", tratto dal libro di Marco Albino Ferrari "Freney 1961" (Ponte alle Grazie), ripercorre questa vicenda epica, una vera odissea moderna, che vedrà ritornare solo tre sopravvissuti e consegnerà il coraggio di Walter Bonatti alla storia.

Il film è stato girato in Valle d'Aosta, nei luoghi reali della vicenda, dal Col des Flambeaux al Col de Peuterey e ai piedi del Pilone Centrale del Freney, pilastro di roccia verticale alto 500 metri. Le riprese sono poi continuate a Roma in teatro di posa dove sono state ricostruite con estrema verosimiglianza, attraverso tecnologie avanzate, la parete e le cenge del Freney. E si sono poi concluse sulle nevi dell'Alto Adige.

Marco Albino Ferrari, autore del libro insieme a Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e Daniele Vicari, firmano soggetto e sceneggiatura. Il direttore della fotografia è Gherardo Gossi, la scenografia di Marta Maffucci, i costumi di Emmanuelle Youchnovski, il suono di Alessandro Palmerini, il montaggio di Benni Atria e la musica di Luca D'Alberto.