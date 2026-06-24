Alemanno: "All'uscita dal carcere pochi amici di Fdi"

Roma, 24 giu. (askanews) - "Ovviamente una emozione molto forte perché quando uno fa un anno e mezzo di carcere si domanda sempre chi ci sarà, chi non ci sarà, se reggeranno gli affetti, le amicizie. Per fortuna vedo che sia gli affetti familiari, sia l'amicizia comunitaria politica hanno retto, quindi questo per me è il regalo più bello di questa uscita". Lo ha detto Gianni Alemanno, a margine di un pranzo sociale sulla Tiburtina nel giorno della sua uscita dal carcere di Rebibbia.

"Mi dispiace non aver visto tanti amici di Fratelli d'Italia che magari potevano venire, che sono venuti in carcere e che forse non so, avranno avuto qualche indicazione, non li ho visti. Però per il resto, alcuni c'erano, però la maggior parte non c'era", ha concluso l'ex sindaco di Roma.