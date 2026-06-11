ALDAI-Federmanager: l'energia al centro dell'Assemblea 2026

Milano, 11 giu. (askanews) - Si è tenuta mercoledì 10 giugno nella cornice dell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano l'Assemblea annuale di ALDAI-Federmanager, la maggiore organizzazione territoriale di Federmanager, polo di competenze e punto di riferimento per i servizi ai manager e parte integrante del sistema industriale. Un appuntamento che ha visto la presentazione dei risultati dello Studio AstraRicerche sulle sfide dei manager lombardi, dal titolo "Energia per il Paese, energia per le imprese". Cifre illustrate dal Presidente di Aldai-Federmanager, Giovanni Pagnacco.

"Lanciando una survey con i nostri iscritti l'adesione e la partecipazione è stata molto significativa e già questo per noi rappresenta un grande segnale di partecipazione attiva e di sensibilità sull'argomento. In più per quanto riguarda le risposte che abbiamo ricevuto dobbiamo segnalare chiaramente che fino a un terzo, se non mi sbaglio, dei nostri associati ha addirittura indicato il problema dell'energia e del costo dell'energia come qualcosa che impatta proprio direttamente sui costi aziendali".

La rilevazione ha visto con chiarezza come l'energia costituisca un ambito strategico per le imprese e per il sistema Paese.

"Noi abbiamo la fortuna di vivere una stagione di reale rinascita, di partecipazione attiva, di numeri di iscritti in aumento e che fa seguito, causa o effetto comunque di una importante rivisitazione di quelli che sono il potenziale delle nostre iniziative attraverso gruppi di lavoro che sono attrattivi anche verso i dirigenti in servizio, focalizzando su industrie diverse a livello verticale, portando istanze poi a fattore comune raccogliendole tra diversi territori non solo il nostro, a livello nazionale fino ad arrivare alle commissioni che dialogano con le istituzioni".

A intervenire, durante l'Assemblea, oltre a Giovanni Pagnacco, Presidente di ALDAI-Federmanager, sono stati Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Paolo Magri, Presidente del Comitato Scientifico ISPI, Marco Taisch, Professore di Digital Manufacturing & Operations Management al Politecnico di Milano, Modestino Colarusso, Direttore Generale di Confindustria Energia, e Valter Quercioli, Presidente nazionale Federmanager. Pagnacco ha, inoltre, parlato di quali siano le priorità strategiche per la crescita delle imprese lombarde, insieme alle principali misure urgenti di politica industriale attese dal Governo e alle sfide da affrontare.

"Accompagnare il manager, le donne e gli uomini di varie generazioni, di varie esperienze e competenze appartenenti a diversi settori, in servizio, non più in servizio, ancora in servizio, per noi è la base assoluta del nostro credo, della nostra missione, dei nostri voleri. Accompagnarlo nelle varie fasi, fasi in cui le aspettative, le esigenze, le necessità sono diverse e quindi noi dobbiamo riuscire ad arrivare al cuore delle iscritte e degli iscritti capendo che fase di transizione lavorativa, piuttosto che di accelerazione della propria carriera, che in quel momento è la loro migliore o maggiore aspettativa, abbia bisogno di un ascolto, di una risposta, di un accompagnamento".

L'Assemblea ha chiuso i lavori rimarcando la richiesta dei manager su interventi più incisivi e di prospettiva, sottolineando la necessità di una semplificazione burocratica e di un piano energetico stabile che possa sostenere le imprese del nostro paese.