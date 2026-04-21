ULTIME NOTIZIE 21 APRILE 2026

Alcaraz: non forzerò la mano per giocare il Roland Garros

Milano, 21 apr. (askanews) - Carlos Alcaraz ha dato forfait al Masters 1000 di Madrid per un problema al polso e ha lasciato in sospeso la sua presenza al Roland Garros. Nella capitale spagnola, dopo aver ricevuto il Laureus come sportivo dell'anno, il tennista numero due del mondo non si è sbilanciato sui tempi di recupero.

"Beh, come ho detto, ho una lunghissima carriera davanti a me, con ancora molti anni di gioco davanti. Se mi sforzassi di giocare questo Roland Garros, potrebbe essere controproducente per i tornei futuri. Quindi vedremo come andranno le cose durante i test. Ma come ho detto - ha sottolineato il tennista - preferisco tornare un po' più tardi ma in forma smagliante piuttosto che tornare troppo presto, affrettando i tempi e non essendo in condizione. Quindi, come ho detto, bisogna prendersi cura di sé perché una carriera può essere molto lunga".

Alcaraz punta quindi a recuperare senza accelerazioni, con Parigi nel mirino ma senza certezze. Intanto, verso il Roland Garros è rimasto saldo al numero 1 del mondo Jannik Sinner, pronto ad arrivare da leader della classifica sul rosso della capitale francese.

"Credo che la lotta per il primo posto tra me e Jannik Sinner sarà emozionante. Qualche settimana per lui, qualche settimana per me; penso che lui la manterrà un po' più a lungo. Ma ehi, alla fine dei conti, la carriera è lunga; abbiamo ancora molti anni davanti a noi, se Dio vuole. Cercheremo di dare il massimo nei tornei e, con tanto impegno, il primo posto tornerà una volta che avremo fatto ciò che è necessario", ha concluso Alcaraz.

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