Milano, 27 nov. (askanews) - È stato presentato venerdì 27 novembre 2026 alla Triennale Milano Le Fabbriche del vento, programma ufficiale di Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, promossa dal Ministero della Cultura - Dipartimento per le Attività Culturali - Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Comune di Alba, realizzata dall'Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale dell'arte contemporanea 2027.

Alberto Gatto, Sindaco di Alba: "Sarà un anno molto intenso, un anno in cui ci saranno davvero tante grandi aspettative sulla città, ma anche più in generale sul nostro territorio, dove l'arte contemporanea sarà la vera protagonista del 2027 con un programma molto ambizioso fatto di mostre, progetti, convegni e fatto con l'opportunità di lavorare a fondo con e per l'arte contemporanea. Alba sarà il baricentro di questo grande progetto, ma con uno sguardo molto attento anche al nostro territorio, al territorio di Langhe, di Monferrato e di Roero, che sarà pienamente coinvolto in questo progetto, con questa grande opportunità di abbinare quelle che sono già le nostre grandi eccellenze enogastronomiche - pensiamo ai grandi vini, alla grande gastronomia, al tartufo bianco d'Alba - che andranno a sommarsi, ad integrarsi con questa grande nuova opportunità legata all'arte contemporanea. Ci sono grandi aspettative, molta attesa per questo evento e siamo molto fieri e un po' orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questo anno di preparazione al 2027, oltre che molto contenti del riconoscimento che il Ministero proprio un anno fa ha dato al nostro dossier e che ci ha fatto vincere questa grande opportunità per Alba e suo territorio. Crediamo che una città sana debba continuare a sperimentare, innovare, aprirsi a nuove esperienze e trovare nuovi linguaggi per raccontarsi".

La struttura della manifestazione comprende una serie di iniziative volte a diffondere le attività e i progetti espositivi nell'ambito territoriale e regionale. Tra queste c'è Capitali Sorelle che coinvolge i progetti partner del circuito Orma con Resté, Germinale, La collina sale sempre, Creativamente Roero e Associazione Sindaci del Roero e i rispettivi Comuni, e molti Comuni di Langhe, Monferrato e Roero e alcuni della Liguria selezionati attraverso un'apposita open call. I Comuni e i rispettivi progetti entrano così nel palinsesto ufficiale di mostre, eventi, opere e percorsi di arte pubblica, affinché Alba Capitale non si esaurisca nel suo centro urbano ma costituisca un sistema esteso per l'intero 2027.

Un'attenzione specifica è infine riservata alle nuove generazioni attraverso il programma educativo e di mediazione culturale con la curatela del Dipartimento educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in collaborazione con i Dipartimenti educativi di Fondazione Ferrero e Museo Civico Eusebio. A partire da febbraio 2027 le scuole di Alba e del territorio saranno coinvolte in visite e laboratori gratuiti, con una previsione di circa 200 classi e 5.000 studenti raggiunti, sostenendo la formazione e la crescita professionale di giovani educatori e mediatori locali. Alle iniziative prenderanno parte anche alcuni gruppi individuati dall'ASL CN2 Alba-Bra, nell'ottica di integrare la partecipazione culturale nei percorsi di cura per favorire il benessere, le relazioni e la qualità della vita, in particolare a persone con fragilità, pazienti oncologici o persone anziane ed eventuali caregiver.