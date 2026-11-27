Milano, 27 nov. (askanews) - Non è ancora stato acceso, ma l'albero di Natale di piazza Duomo a Milano ha già fatto discutere. A suscitare la polemica è il nome scelto per l'abete di 26 metri che sarà illuminato il 4 dicembre: "Albero del Dono", dal progetto di solidarietà promosso dal Comune a sostegno di tre realtà del terzo settore.

Una scelta contestata da diversi esponenti politici, che accusano l'amministrazione di voler cancellare il riferimento alla tradizione cristiana in nome del politicamente corretto. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha respinto le accuse, ricordando che la stessa denominazione era stata utilizzata già nel 2020 e definendo la polemica strumentale.

In piazza Duomo, intanto, le opinioni dei passanti sono diverse: c'è chi difende il nome tradizionale e chi non vede alcun problema nella scelta del Comune. "L'albero di Natale è un albero di Natale, chiamarlo l'albero del dono non ha nessun significato ed è una perdita di una tradizione italiana che ci ha cresciuto. Aggiungiamo delle tradizioni ma non togliamo le nostre", dice un uomo.

"Non c'è storia - aggiunge un altro - Il Natale c'è da secoli. Credo che il sindaco Sala sia stato ricattato da qualcuno della sinistra. Perché bisogna cambiargli il nome. Sono fermamente contrario a cambiare il nome delle tradizioni"

"Dipende cosa si intende per dono. Io non vedo una polemica, ci sono cose più importanti. Piantare alberi fuori è meglio", racconta un altro.

"Penso ci siano altri modi più concreti per affrontare questo determinato problema. Cambiare nome a un albero non credo sia una soluzione adatta", sottolinea un ragazzo.

"L'albero di Natale sono abituato a collegarlo ai cristiani e a quando è nato Gesù. Magari hanno anche ragione, ma non ci trovo nemmeno un collegamento esatto", conclude un giovane.