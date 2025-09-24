Albe si racconta con il nuovo singolo "Alla fine sono io"

Milano, 24 set. (askanews) - Un brano tra passato e futuro, "Alla fine sono io" è il nuovo singolo di Albe, terzo estratto dal suo primo album in arrivo nell'autunno 2025.

"È stata scritta ed è una canzone che parla al me bambino. È l'unica canzone che è fatta a collante in tutto l'album e farà parte del prossimo album. È stata scritta in modo molto naturale, è stato un dialogo per dire al me bambino come vanno le cose, cosa è cambiato e cosa no".

Il giovane cantautore bresciano, che ha partecipato alla trasmissione Amici, parte nel suo racconto dalle cose piccole, dalla quotidianità.

"Mi piacerebbe rivolgermi a tutte le persone che come me vengono da un paesino, da una provincia, da piccole città e come me hanno intrapreso strade che le hanno fatte crescere e traslocare per ampliare la loro vita e i loro orizzonti, nonostante siano sempre legati al loro punto di partenza. Mi piacerebbe parlare a quelle persone, le persone un po' più genuine pure che hanno degli ideali molto normali".

Questo singolo apre uno spiraglio ancora più intimo e personale sul suo percorso artistico, tra memoria, identità e visione del futuro. Nel cuore di Albe, all'anagrafe Alberto La Malfa, c'è la musica live e il rapporto diretto col pubblico.

"Mi piacerebbe mischiare il cantautorato, quindi l'ascolto di qualcosa, con delle performance belle, a livello musicale e non a livello di balli o scenografiche: io parlo di musica e di contenuti".

Albe si prepara ad un autunno ricco di novità, con tanta nuova musica e l'atteso debutto discografico, pronto a ritrovare il suo pubblico in una dimensione sempre più vicina e condivisa.