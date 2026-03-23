ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Albania, scontri a Tirana durante la protesta dell'opposizione

Tirana, 23 mar. (askanews) - La polizia albanese a Tirana ha disperso i manifestanti dell'opposizione, che chiedevano le dimissioni del Primo Ministro Edi Rama, usando cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. I dimostranti, guidati dall'ex Primo Ministro Sali Berisha, hanno lanciato fuochi d'artificio e molotov contro il palazzo del governo. La manifestazione è stata la sesta protesta dei sostenitori dell'opposizione, per chiedere oltre alle dimissione di Rama, che è accusato di corruzione, la formazione di un governo di transizione che porti il Paese a elezioni anticipate.

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