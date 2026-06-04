Albania, protesta contro progetto Jared Kushner e viene portato via

Roma, 4 giu. (askanews) - Delle guardie di sicurezza private trascinano via un manifestante durante una protesta degli ambientalisti contro un progetto immobiliare turistico in un'area protetta, legato al nome del genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner. La zona costiera di Vjosa-Narta, vicino al porto di Valona, è un'area protetta che ospita numerose specie animali e vegetali. Il progetto è sempre più criticato dalle associazioni ambientaliste e, vista l'attenzione mediatica crescente, rischia di fare la fine della Trump Tower che doveva sorgere a Belgrado, in Serbia.