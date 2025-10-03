ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Albanese: felice per ostaggi, ma temo Piano Trump non succederà

Ferrara 3 ott. (askanews) - "Sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie. Volete la predizione da Cassandra? Sono veramente contenta che l'abbiano fatto. Spero che questo sia l'inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se - se sono queste le premesse - quel piano Trump, un nome un destino, non succederà. Quel piano è il killeraggio all'autodeterminazione del popolo palestinese". Così Francesca Albanese ha commentato, durante il suo incontro al Festival di Internazionale a Ferrara, la notizia dell'accettazione da parte di Hamas del piano Trump.

