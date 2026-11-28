Costa Rica, 28 nov. (askanews) - Il Costa Rica ha negato l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, arrivata a San José per ricevere una laurea honoris causa dall'Università del Costa Rica. La cerimonia si è svolta ugualmente, ma Albanese ha dovuto partecipare in videocollegamento dall'aeroporto internazionale Juan Santamarìa.

Le autorità costaricane hanno giustificato il provvedimento sostenendo che la giurista italiana fosse oggetto di un'allerta internazionale per presunti legami con atti terroristici. Accuse respinte da Albanese, che ha ripetutamente denunciato quelli che considera crimini di guerra e genocidio commessi da Israele nei territori palestinesi ed è già sottoposta a sanzioni statunitensi.

Il respingimento ha suscitato le proteste delle Nazioni Unite. L'Alto commissario per i diritti umani Volker T rk ha chiesto al governo di riconsiderare urgentemente la decisione, mentre la Corte costituzionale costaricana ha disposto una misura cautelare per impedire l'allontanamento forzato della relatrice durante l'esame del caso. Anche il governo italiano è intervenuto, chiedendo alle autorità di consentirle l'ingresso.

La vicenda si inserisce nel contesto del riavvicinamento del Costa Rica a Israele, promosso dalla presidente Laura Fernàndez, alleata del presidente statunitense Donald Trump. La decisione ha provocato critiche anche all'interno del Paese, dove l'ex presidente Luis Guillermo Solìs e rappresentanti della società civile hanno denunciato le conseguenze del provvedimento sulla reputazione internazionale del Costa Rica.

"Mi indigna profondamente che il governo costaricano abbia diffuso informazioni false che mi collegano al terrorismo - dice Albanese -. Permettetemi di essere chiara: difendere i diritti umani non è terrorismo e il governo dovrà rispondere di queste insinuazioni".

"Stavamo già subendo una serie di attacchi che hanno progressivamente minato la credibilità del Paese nelle sedi internazionali - Luis Guillermo Solìs, ex presidente del Costa Rica - La nostra immagine di democrazia matura e istituzionalizzata, fondata su principi e valori molto solidi, si è indebolita. E spero che possiamo fermare questa perdita di prestigio. Ma credo che, a questo punto, il danno sia già stato significativo".

"Il comportamento del governo - afferma Mariel Rojas Palma, presidente della federazione studentesca costaricana - è completamente inaccettabile e completamente vergognoso. Non soltanto perché è la prima volta che accade, ma anche perché non si tratta di un episodio isolato, non è una coincidenza. Stiamo parlando del tentativo di impedire a una persona come Francesca Albanese, che è una difensora dei diritti umani del popolo palestinese a livello internazionale ed è riconosciuta come tale, di entrare all'Università del Costa Rica affinché l'ateneo possa conferirle un riconoscimento".