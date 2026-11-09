ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Al via l'ottava edizione di "Sì, Donare rende felici!"

Milano, 9 nov. (askanews) - Torna per l'ottavo anno "Sì, Donare rende felici!", la campagna solidale promossa da ODStore con Lindt per sostenere l'Ambulatorio dell'Affettività dei Centri Clinici NeMO. Il progetto offre supporto psicologico, educativo e relazionale ai bambini e ragazzi con malattie neuromuscolari e alle loro famiglie.

L'iniziativa, inaugurata a Milano, Brescia e Roma, proseguirà fino all'8 dicembre in tutti i punti vendita ODStore con una donazione di un euro alla cassa. Nelle prime sette edizioni la campagna ha raccolto circa 710mila euro, garantendo continuità di cura a circa 600 famiglie ogni anno.

L'intervista a Mauro Tiberti, Fondatore ODStore e ideatore della campagna: "Noi ti regaliamo un cioccolatino e tu doni un euro ai Centri NeMO: così funziona la nostra campagna. Le risorse raccolte vengono poi utilizzate al meglio per le famiglie e per i bambini che hanno bisogno e questo ci rende felici".

I Centri Clinici NeMO, gestiti da Fondazione Serena ETS, costituiscono una rete nazionale d'eccellenza per la cura, l'assistenza e la ricerca sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative.

Le parole di Marco Rasconi, Presidente dei Centri Clinici NeMO: " I centri NeMO sono una rete di realtà che vuole stare a fianco alle persone e alle famiglie che combattono contro le patologie neuromuscolari tutti i giorni. Abbiamo diversi progetti all'orizzonte: il progetto dell'ambulatorio dell'affettività sta vicino a tante persone, giovani, a bambini, a ragazzi e alle loro famiglie. L'obiettivo è quello di essere sempre più radicati sul territorio. Ad oggi abbiamo sette centri. Grazie a ODSstore e Lindt & Spr ngli riusciamo ogni anno a raccontare questa storia e a raccogliere fondi che ci permettono di finanziare questi progetti"

L'Ambulatorio affianca i giovani pazienti e i loro cari nei momenti chiave della crescita.

Il commento di Susanna Pozzi, Psicologa del Centro Clinico NeMO: " L'ambulatorio dell'affettività è un progetto che mette al centro le emozioni, le relazioni e la crescita dei ragazzi e dei bambini con malattia neuromuscolari. Come psicologi della rete dei centri clinici NeMO vogliamo offrire un percorso che accompagni i nostri pazienti durante tutte le fasi della loro crescita, dalle prime esperienze con la carrozzina elettronica fino al periodo dell'adolescenza durante la quale i ragazzi sperimentano e desiderano sperimentare la propria indipendenza e la propria autonomia nelle prime relazioni affettive".

Un percorso che prende in carico l'intero nucleo familiare.

L'intervista a Fernanda, mamma di due bambini: "Per noi la NeMO è casa, l'abbiamo trovata ed è stata una vera manna dal cielo. Inizialmente non sapevo a chi rivolgermi, poi, per fortuna, mi sono imbattuta nell'associazione, che ha accolto me e i miei due bambini come una vera e propria famiglia".

Con questa ottava edizione, la vicinanza della comunità torna a trasformarsi in un sostegno concreto: un gesto semplice alla cassa che permette ai Centri NeMO di garantire continuità di cura, presenza e ascolto a chi affronta ogni giorno la sfida della malattia.

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