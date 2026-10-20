Al via l'ottava edizione di "Cammina Natura"

Roma, 20 ott. (askanews) - Risincronizzare il passo con i ritmi della terra, riscoprire la biodiversità e valorizzare le tradizioni locali. Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna "Cammina Natura", l'iniziativa nazionale giunta alla sua ottava edizione e promossa da AIGAE, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Un fine settimana che propone oltre 120 itinerari gratuiti e accessibili lungo tutta la Penisola: dalle ricchezze geologiche e religiose del Veneto al secolare Olivo di Sant'Emiliano in Umbria, dal fascino del Castello di Quirra in Sardegna, fino ai panorami delle Alpi del Mare in Liguria.

Al centro della manifestazione c'è anche la valorizzazione di un capitale umano ad altissima qualificazione: l'associazione conta infatti oltre 3.500 professionisti, una presenza competente sul campo capace di trasformare una semplice camminata in un'esperienza di conoscenza profonda.

L'evento conta sul patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle principali realtà territoriali italiane, oltre alla media partnership di Rai Pubblica Utilità, proponendosi come un suggestivo invito a ritrovare il legame tra uomo e natura.