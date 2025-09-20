ULTIME NOTIZIE 20 SETTEMBRE 2025

Al via l'Oktoberfest a Monaco, è "corsa alla birra"

Monac, 20 set. (askanews) - A Monaco, in Germania, è letteralmente "corsa alla birra". Centinaia di persone hanno preso d'assalto l'Oktoberfest all'apertura dei cancelli per riuscire a conquistare i tavoli migliori sotto le tende dei birrifici e gustarsi comodamente le migliori birre.

Vestiti con abiti tradizionali bavaresei, le donne con il "dirndl" e gli uomini con i calzoncini "lederhosen", dopo aver atteso a lungo in fila sono corsi all'interno della manifestazione, quasi stessero partecipando a una maratona.

Quest'anno la celebre festa si tiene dal 20 settembre al 5 ottobre. I capannoni sono aperti dalle 9 del mattino alle 23, pronti a spillare birra e a vendere cibo, il primo giorno però si può iniziare a bere solo dopo la cerimonia d'apertura della prima botte da parte del sindaco della città, al grido di "O'Zapft is!".

