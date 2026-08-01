Al via la nuova edizione di Sabaudia Incontra

Sabaudia, 1 ago. (askanews) - È stata inaugurata, presso la corte comunale di Sabaudia, la rassegna estiva "Sabaudia Incontra - Dialoghi in Corte", il ciclo di incontri dedicato a tematiche quali geopolitica, attualità, ma anche economia e innovazione. Fino al 21 Agosto, infatti, si susseguiranno una serie di talk con politici, giornalisti, istituzioni e autorità, con l'intento di promuovere il dialogo aperto e il confronto con opinioni eterogenee. Primo incontro che ha potuto contare sulla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. A seguire il panel "L'Italia delle imprese: le sfide per la crescita", con Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del consiglio, ed il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia.

Le parole del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "Tutto ciò che in qualche modo sono occasioni di dibattito, di discussione, di confronto sono sicuramente un modo per raggiungere i cittadini sui temi più importanti del momento".

L'obiettivo della rassegna è quello di offrire uno strumento di informazione al pubblico che sappia coniugare al meglio intrattenimento e riflessione su temi nazionali e internazionali.

Le parole di Alberto Mosca, Sindaco di Sabaudia: "Proprio in questi giorni i temi sul tavolo sono davvero numerosi. Per questo sono certo che gli autorevoli relatori che interverranno - rappresentanti degli organi di governo, ma anche professionisti e tecnici del settore - sapranno dare grande valore e qualità a questa rassegna".

Il commento del Vicedirettore del tg La7, Andrea Pancani: "Il mondo ribolle, siamo tutti molto disorientati ed è un modo per capire e per far capire. Noi ci auguriamo con i protagonisti di questo paese dando molta rilevanza non solo alla politica ma anche alle imprese che sono il tessuto connettivo di un paese come l'Italia che tenta di crescere, di uscire dalle secche e di modernizzarsi".

Secondo incontro che vedrà protagonista il rapporto tra politica e informazione. Ospite il Presidente dell'Istituto Piepoli Livio Gigliuto, il fondatore di Jump Media Marco Agnoletti, il consulente di comunicazione politica Tommaso Longobardi e il cofondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco.