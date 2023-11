Al via la fase di implementazione di Parco Italia

Roma, 15 nov. (askanews) - È stata presentata a Roma, presso la sede di Confagricoltura, la fase di implementazione del programma di forestazione urbana Parco Italia che prevede la messa a dimora dei primi 70.000 alberi e arbusti entro la fine del 2024.

Il progetto, promosso da Stefano Boeri Architetti e Fondazione AlberItalia, è stato avviato grazie a un investimento di 2 milioni del Right Now Climate Fund, il fondo da 00 milioni con cui Amazon si impegna nel mondo a sostenere progetti basati sulla conservazione e il ripristino dell'ambiente naturale. A margine della conferenza abbiamo parlato proprio con Stefano Boeri dell'impatto che il progetto avrà sul Paese:

"Parco Italia ha nelle sue ambizioni quello di aumentare del 9% la superficie delle aree protette. Bisogna anche moltiplicare i percorsi che connettono queste aree protette. Dobbiamo valorizzare anche il sistema dei borghi storici, vogliamo un'Italia che valorizza il suo capitale naturale per un Paese che connette attraverso il capitale naturale.

Ci sono straordinari progetti che non sono coordinati, che non riescono a trovare le sinergie giuste sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista tecnico. Lo scopo di Parco Italia è questo: valorizzare esperienze straordinarie come quella del CAI, sentieri e percorsi che attraversano tutt'Italia".

È intervenuto inoltre Giorgio Busnelli, Vice Presidente EU Consumables Amazon:

"La sostenibilità è per noi un pilastro, abbiamo un obiettivo di lungo periodo per il 2040 di decarbonizzare le nostre attività. Una delle aree che supportiamo è quella delle soluzioni basate sulla natura. Parco Italia è una di queste soluzioni, ovvero si propone di riforestare. Abbiamo un fondo a livello globale che ha stanziato 100 milioni di dollari e il primo investimento è stato proprio per Parco Italia, con 2 milioni di euro, che è servito per avviare il progetto e piantare 7.000 alberi. Abbiamo ancora tanto da fare".

La visione di Parco Italia sul lungo periodo è arrivare a piantare un albero per ogni cittadino delle 15 città metropolitane italiane: 22 milioni di alberi entro il 2040.