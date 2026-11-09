Al via la Cop31 sul clima: "Ogni ritardo un rischio per l'umanità"

Antalya , 9 nov. (askanews) - La Cop31 sul clima in Turchia si è aperta con un appello alla concretezza. A partire da Murat Kurum, ministro dell'ambiente turco e presidente del vertice Onu sul clima.

"Da qui rivolgo un appello a tutti i paesi, a tutti gli amici, a tutti i popoli e ai giovani - ha detto - Venite, costruiamo insieme ad Antalya una collaborazione storica. Trasformiamo le parole in risultati, le decisioni in investimenti, mettiamo in pratica la conoscenza".

Il tema più delicato è trasformare in azioni concrete, con l'accordo di tutti i Paesi - dai più poveri ai più ricchi - l'impegno di ridurre gradualmente i combustibili fossili, preso in una intesa storica siglato alla COP28 di Dubai nel 2023. Ma il tempo per agire sta finendo sempre più rapidamente, ricorda Chris Bowen, ministro per il clima australiano e presidente dei negoziati in questo vertice.

"Ci riuniamo in un momento cruciale - ha detto nel primo giorno di lavori - che si tratti del crollo di un ghiacciaio in Nepal, delle ondate di calore in Europa o di un El Nino sempre più intenso, il cambiamento climatico è una realtà. Non è una previsione, non è un'ipotesi. È la realtà vissuta da miliardi di persone. I suoi impatti stanno diventando sempre più frequenti e intensi, ogni frazione di grado, ogni ritardo aumenta il rischio per le vite umane, le comunità, la crescita economica e l'ambiente".