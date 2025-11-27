ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

Al via il viaggio di Papa Leone XIV in Turchia e Libano

Roma, 27 nov. (askanews) - Al via il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e Libano, il primo del suo Pontificato. Il viaggio si svolgerà fino al 2 dicembre prossimi, con al centro il pellegrinaggio a Yznik in occasione del 1700mo anniversario del Primo Concilio di Nicea.

L'aereo papale è partito alle 7:40 dall'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino con arrivo alle 12:30 all'Aeroporto Internazionale Esenboga di Ankara. Qui ci sarà l'accoglienza ufficiale delle autorità turche e, alle, 13:30, la visita al Mausoleo di Ataturk.

Alle 14:10, sempre nella capitale turca, si svolgerà la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale e alle 14:40 la visita al Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan. Alle 15:30 il Papa incontra le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, dove Prevost terrà il primo discorso ufficiale del suo viaggio.

Alle 17:20, dopo il congedo all'Aeroporto di Ankara, Leone XIV partirà in aereo per Istanbul, con arrivo alle 19:00, dove passerà la notte.

