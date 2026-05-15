Al via il tour dei Pooh per celebrare 60 anni di carriera

Verona, 15 mag. (askanews) - Giovedì 14 maggio i Pooh hanno debuttato all'Arena di Verona con il loro tour per celebrare 60 anni di carriera. La pioggia intensa ha messo a rischio la serata ma la band ha portato comunque a termine il concerto per non deludere i 10.000 fan accorsi da tutta Italia. Il tour celebrativo proseguirà con altre due serate all'Arena il 16 e 17 maggio e poi proseguirà in tutta Italia nel corso dell'estate all'Arena di Verona band nelle più suggestive location all'aperto, a partire da luglio e fino a settembre. E a grande richiesta si aggiunge ora una nuova data, lunedì 7 settembre al Palazzo Ducale di Parma.

Un'estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant'anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.