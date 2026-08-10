Al via il progetto multimediale "frammenti" di Claudio Baglioni

Milano, 10 ago. (askanews) - Prende il via il progetto multimediale "frammenti", creato appositamente sui social ufficiali di Claudio Baglioni, per accompagnare l'avvicinamento al 24 ottobre 2026: la data del debutto di "Che notte è questa! la partenza", l'insieme unico e complessivo dei sette concerti live a Piazza di Siena, Villa Borghese, Roma, con cui s'inaugura il GrandTour LaVitaÈAdesso.

Il video pubblicato oggi sui social di Claudio Baglioni, contiene immagini storiche e nuove elaborazioni che s'intrecciano con la musica del brano "Un nuovo giorno o un giorno nuovo".

A interpretare eccezionalmente alcuni passaggi del testo della canzone è Paola Cortellesi.

"frammenti" è un percorso narrativo inedito che rivisita, di settimana in settimana, le tracce dell'album, attraverso la composizione multimediale di immagini, illustrazioni, grafiche, colonne musicali e prestigiose voci recitanti. Con questo miscuglio di appunti, ricordi, annotazioni si prepara il bagaglio per il GrandTourLaVitaÈAdesso e si vive la vigilia che porta a "CHE NOTTE È QUESTA! la partenza", a Piazza di Siena, dove 44 anni fa, il 24 ottobre 1982, si tenne il concerto di Alé-Oò, prima grande adunata della musica live italiana.

La scaletta presenterà il repertorio storico più conosciuto e affermato del cantautore e, per la prima volta, l'esecuzione dal vivo di tutti i pezzi dell'album dei record.

Il lungo giro del GrandTour festeggerà il suo capitolo conclusivo, ancora una volta nel cuore di Roma, ai Fori Imperiali, il 23 ottobre 2027, con l'evento "Che notte è questa! il ritorno".