Al via il Board of Peace, la prima sessione a Washington

Milano, 19 feb. (askanews) - Prima riunione a Washington del Board of Peace, l'organismo internazionale voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per promuovere la stabilità nelle aree afflitte da crisi, pensato in primo luogo per istituire una governance e promuovere la ricostruzione della Striscia di Gaza dopo il cessate-il-fuoco raggiunto tra Israele e Hamas.

Sono saliti sul palco Marco Rubio, Segretario di Stato degli USA, Jared Kushner, Consigliere senior e genero di Trump, Steve Witkoff, Inviato speciale USA e il presidente e il vice presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e JD Vance.