Al via i saldi, per Confcommercio un giro d'affari da 4,9 miliardi

Roma, 2 gen. (askanews) Al via la stagione dei saldi invernali, la prima a partire è la Valle d'Aosta seguita da sabato 3 gennaio dalle altre Regioni; in molti negozi si preparano le promozioni e per qualche cliente abituale iscritto ai programmi fedeltà, gli sconti sono già iniziati.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro d'affari di 4,9 miliardi di euro.

Ma per molte associazioni di consumatori, le promozioni pre-natalizie incideranno negativamente sui consumi. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori sostiene che la spesa media sarà inferiore dell'1,7% rispetto a gennaio 2025 e appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni, avendo già usufruito degli sconti che si sono susseguiti in occasione del Black Friday e dei cosiddetti pre-saldi.

In ogni caso, i negozianti devono esporre in modo visibile il prezzo originario e quello scontato; il diritto di cambio vale anche per gli acquisti online e secondo il Codice del Consumo, i capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.