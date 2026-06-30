Al via da Marostica il Tour Estate 2026 di Blanco

Marostica, 30 giu. (askanews) - Grande entusiasmo ieri sera a Marostica per la data zero del Tour Estate 2026 di Blanco, dove l'artista ha inaugurato il suo nuovo viaggio live sul palco del Marostica Summer Festival, regalando al pubblico uno show intenso ed emozionante che ha ripercorso i brani del suo ultimo album MA' e i successi che hanno segnato la sua carriera.

Dopo il successo del suo primo tour nei palazzetti e a pochi mesi dall'uscita di MA', Blanco è tornato dal vivo confermando ancora una volta il profondo legame con il suo pubblico. Sul palco di Piazza Castello, ha portato tutta la forza ed energia che da sempre caratterizzano la sua musica, dando il via a una nuova estate di concerti nei principali festival italiani.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, Tour Estate 2026 proseguirà il 21 luglio a Palmanova (UD) in Piazza Grande per Estate di Stelle, il 26 luglio a Catania presso Villa Bellini per Sotto il Vulcano Fest, il 2 agosto a Gallipoli (LE) al Parco Gondar per Oversound Music Festival, il 6 agosto ad Alghero (SS) all'Anfiteatro Ivan Graziani per Alguer Summer Festival, il 9 agosto a Marina di Carrara (MS) presso CarraraFiere per Vibes Summer Festival & Immensamente Festival, fino alla data conclusiva del tour il 12 agosto a Baia Domizia (CE), Arena dei Pini @ Baia Domizia Summer Festival.

Blanco sarà ospite il 31 luglio al Sunny Hill Festival, il più grande festival musicale di Pristina (Kosovo) e uno dei principali appuntamenti live del Sud-Est Europa. Fondato dalla famiglia Lipa, il festival si conferma ogni anno come un punto di riferimento della scena internazionale, con una line-up che riunisce alcuni tra i più importanti artisti del panorama elettronico e pop mondiale, da Katy Perry a Martin Garrix, fino a Seth Troxler e Pawsa.