Al via da Firenze il Coez live 2026 - From the rooftop

Firenze, 9 lug. (askanews) - Dopo il successo della prima data di ieri del Coez live 2026 - From the rooftop, Coez torna con il secondo appuntamento tutto esaurito all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Il tour estivo proseguirà poi con la data dell'11 luglio nell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei e in altre suggestive location d'Italia, molte delle quali già completamente sold out. Dal 30 ottobre prenderanno invece il via le tappe autunnali nei principali teatri d'Italia. Nel corso di tutti gli appuntamenti, il cantautore porterà dal vivo anche il suo ultimo progetto From the rooftop 3, pubblicato lo scorso 22 maggio.

Il live, prodotto da Vivo Concerti, ricrea sul palco lo spirito di From the rooftop, il format cult nato dieci anni fa e diventato nel tempo una delle espressioni artistiche più riconoscibili e autentiche del percorso di Coez. Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali, diventato poi anche un album, From The Rooftop prende forma dall'idea di spogliare le canzoni della loro veste originale per portarle verso una dimensione alternativa. From The Rooftop negli anni ha definito alcuni elementi ormai centrali nel format: ogni edizione contiene brani cult riarrangiati tratti del suo repertorio, almeno due cover, tra cui una appartenente alla scena rap, affiancata da reinterpretazioni più indie e cantautorali, e dal secondo capitolo in poi da collaborazioni inedite. Un equilibrio che riflette le due anime musicali dell'artista e che, con questo nuovo volume, rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione di un progetto che continua a rinnovarsi senza perdere la propria coerenza artistica e sonora. Confermando, infatti, tutti gli elementi dei precedenti capitoli, apre ad una novità: canzoni nuove direttamente in versione "Rooftop".

From the rooftop 3 vede al suo interno Niente da nascondere, il primo inedito presente nella tracklist, seguito da Faccio un casino, canzone certificata sei volte disco di platino, e dal brano Blatte in duetto con Colombre. La tracklist contiene inoltre Cielo di sabbia, brano culto tra i fan tratto da "Fenomeno Mixtape", che lascia poi spazio al secondo duetto del progetto sulle note del mashup Parla piano/You Are My Lady, cantato nella versione originale da La Pina con Giuliano Palma, reinterpretato in duetto con California. La tracklist continua con Quelli come me, brano recentemente nato dalla collaborazione con Juli, continua con la versione "Rooftop" di Ci vuole una laurea, singolo pubblicato in occasione della collaborazione con Zerocalcare per la sua serie Netflix "Due Spicci" e si chiude con una nuova interpretazione di Le parole più grandi, riproposta a oltre dieci anni dalla sua prima pubblicazione, a coronare il legame tra passato e presente all'interno di un progetto che continua a reinventarsi mantenendo intatta la propria identità.

Dopo la data di oggi all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze, il tour proseguirà l'11 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA, sold out), il 16 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio (CO, sold out), il 18 luglio al No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine di Tarvisio (UD), il 22 luglio in Piazza dei Cavalieri a Pisa (sold out), il 25 e il 26 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS, sold out), il 30 luglio in Piazza Monastero Colonna a Trani (BAT), l'1 e il 2 agosto nuovamente all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) (prima data sold out), il 4 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi, il 28 agosto a Palazzo Te di Mantova (sold out), il 2 e il 3 settembre allo Sferisterio di Macerata (seconda data sold out), il 5 e il 6 settembre al Teatro Romano di Verona (sold out), il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina (ME), il 12 e 13 settembre al Teatro di Verdura di Palermo (prima data sold out), per poi procedere con le date autunnali.

Dal 30 ottobre i live, prodotti da Vivo Concerti, entreranno nei teatri al chiuso, iniziando il 30 (sold out), 31 ottobre e l'1 novembre dall'Auditorium Conciliazione di Roma, proseguendo il 7 e 8 novembre all'Auditorium Lingotto di Torino, il 16, 17 e 18 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano, il 23 e 24 novembre al Teatro EuropAuditorim di Bologna, il 26 novembre al Teatro Carlo Felice a Genova, il 28 novembre al Teatro Regio di Parma e il 7 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari.