Roma, 23 nov. (askanews) - Si è aperto all'ex Mattatoio di Testaccio, a Roma, 'Ri-generare con creatività. 1° Forum nazionale sulla rigenerazione urbana a base culturale', promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti (Cnappc) e con il supporto di Ales. Un appuntamento che riunisce istituzioni, studiosi, architetti, artisti e operatori culturali per definire strumenti e indirizzi condivisi, riconoscendo alla cultura un ruolo strategico nei processi di coesione, sostenibilità e riqualificazione dello spazio pubblico.

"Stiamo investendo tantissimo: la rigenerazione è fondamentale perché va messa a rete. Dopo i grandi investimenti del PNRR, quello che ora dobbiamo fare è una ricucitura sociale, che si può e si deve fare attraverso la cultura. Sono tante le sperimentazioni portate avanti anche all'estero, ma sicuramente la cifra dell'Italia, per quello che ha fatto negli anni e riesce a fare oggi, sono i progetti a base culturale incentrati sulle persone" ha dichiarato Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.

Il programma prosegue con giornate di convegno articolate in cinque sessioni tematiche e circa 90 contributi su politiche pubbliche, arte negli spazi pubblici, ecologie, inclusione e governance, per lasciare poi spazio a tavoli tematici in parallelo con 115 relatori, dedicati al ruolo di musei e festival come attivatori di trasformazione territoriale e alla progettazione con le comunità.

"Il Ministero della Cultura in questo momento può soprattutto mettersi in un'attitudine di ascolto. È proprio quello che abbiamo cercato di fare in questi giorni: dare voce a centinaia di esperienze che, in tutta Italia, hanno reso la rigenerazione urbana una delle protagoniste delle politiche di crescita della nazione. Oggi nel nostro Paese ci sono oltre 2.000 progetti attivi e molti altri si sono già conclusi, portando i loro frutti" ha aggiunto Costantino D'Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

All'inaugurazione hanno preso parte anche rappresentanti di Agenzia del Demanio, Soprintendenza Speciale di Roma, Quadriennale, Maxxi, Federculture e Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, confermando la centralità della rigenerazione urbana a base culturale nelle strategie del Ministero.