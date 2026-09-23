Al via 10 edizione MBA International Week Luiss Business School

Roma, 22 set. (askanews) - Mettere insieme competenze di alto livello, internazionali e trasversali a servizio della valorizzazione del patrimonio culturale. Con questo obiettivo ha preso il via la 10a edizione dell'MBA International Week della Luiss Business School, uno dei programmi più rappresentativi della strategia di internazionalizzazione della Scuola. L'iniziativa riunisce a Roma 32 studenti del Master in Business Administration provenienti da 9 Paesi e 4 continenti, appartenenti a prestigiose business school internazionali, favorendo il confronto tra culture, competenze e modelli di business differenti.

Cristiano Busco, Head of Consulting and Global Engagement, Luiss Business School: "La MBA International Week è una delle iniziative attraverso cui Luiss Business School traduce concretamente il proprio purpose che è quello di formare leaders for a better world in una concreta strategia di internazionalizzazione e di global engagement".

La decima edizione conferma l'impegno della Luiss Business School in questa direzione

"Il purpose non si costruisce soltanto attraverso la mobilità di studenti e di faculty. Si costruisce soprattutto attraverso partnership solide e quindi un ecosistema di relazioni tra accademia, imprese e istituzioni capace di creare opportunità di apprendimento, collaborazione e impatto che vadano oltre i confini della scuola".

Partner di questa edizione sono i Musei Vaticani, che hanno affidato agli studenti una challenge dedicata al tema della valorizzazione del patrimonio culturale, dell'esperienza dei visitatori e delle strategie di sviluppo e retail.

"In questo contesto, la partnership con i musei vaticani è un esempio particolarmente significativo. Permette ai nostri studenti di confrontarsi con una challenge reale posta da un'organizzazione unica per missione per patrimonio, reputazione e complessità degli stakeholder. E' nell'incontro tra diversità, conoscenza accademica e sfide reali che l'MBA International Week esprime pienamente il suo valore, un'esperienza internazionale, concreta e trasformativa".