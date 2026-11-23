Roma, 23 nov. (askanews) - Alcune scene in anteprima tratte da "Somalia", film di Giuseppe Carrieri e Mohamoud Hassan, che sarà presentato nel Concorso Internazionale Documentari al Torino Film Festival.

Il film è ambientato sulle coste del Golfo di Aden, lungo un tratto remoto della costa somala, dove la pesca è sempre meno redditizia e le comunità locali sono costrette a cacciare squali per garantirsi la sopravvivenza.

Un pescatore, Gagale, provato dai debiti, dalla fatica e dalla dipendenza, si mette alla ricerca di uno squalo leggendario dalla pelle dorata la cui cattura potrebbe salvarlo dalle difficoltà, ne diventa ossessionato. Armato di una vecchia fiocina e a bordo di una piccola barca di legno, prende il largo, sospeso tra la realtà e l'allucinazione. Il protagonista, è interpretato da Mohamed Ahmed Ali.

"Somalia" racconta un mondo in cui la necessità di sopravvivere e quella di credere in qualcosa di impossibile finiscono per coincidere.

Diretto a quattro mani da un regista italiano e da un filmmaker somalo, il film non vuole spiegare la Somalia, partire dalla guerra, dalla pirateria o dalle immagini con cui il Paese viene abitualmente rappresentato, ma raccontare la Somalia attraverso un'ossessione individuale. Ma dietro la vicenda di un uomo, ci sono le contraddizioni di una condizione collettiva.

"Somalia nasce dall'urgenza di abitare cinematograficamente un margine del mondo in cui il mare non è un orizzonte, ma una condanna, un richiamo, una forma di appartenenza. Fin dall'inizio abbiamo voluto avvicinarci a questa realtà senza filtri esotizzanti né semplificazioni narrative, cercando una forma capace di tenere insieme la sua durezza materiale e la sua forza visionaria" hanno detto i registi.

Il racconto si muove sul confine tra documentario e visione, dove la dimensione materiale della vita dei pescatori convive con quella, più sfuggente, del mito. Il lavoro, la fatica, i corpi e le imbarcazioni ancorano il film a una realtà precisa e riconoscibile. Ma più Gagale si allontana dalla costa, più la sua impresa assume i contorni di un viaggio mentale.