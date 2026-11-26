Torino, 26 nov. (askanews) - C'è ancora spazio e soprattutto tempo per sognare, anche alla soglia degli 80 anni. Lo insegna Mauro Marsilii, che ne ha 78, protagonista di "Ancora è presto", secondo film di Antonio Valerio Spera (dopo "Life Is (Not) A Game"), presentato alla 44esima edizione del Torino Film Festival nella sezione Concorso Documentari.

Il racconto di un uomo instancabile, avventuroso e sportivo, che continua a organizzare imprese, tenendosi vivo e combattendo contro amici e familiari che cercano di dissuaderlo e convincerlo a rallentare. Il regista lo ha seguito per mesi da vicino, con un punto di vista privilegiato, essendo un suo nipote acquisito.

"Quando il produttore mi ha detto: pensa a una storia da raccontare, io gli ho proposto questa storia. Lui è rimasto innamorato, così come io sono sempre stato innamorato delle sue storie, dei suoi aneddoti Quando mi ha detto che aveva ancora un ultimo sogno da fare alla soglia degli 80 anni, prendere e partire con il camper da Roma, raggiungere la punta più alta della Norvegia e pescare i salmoni, ho deciso che quello era lo spunto giusto per iniziare a raccontare la sua vita", ha affermato.

Ma seguirlo da vicino non è stato così facile. "È stato bellissimo, lui è un fiume in piena sempre ed è una mina vagante. Ecco quello forse è stato un po' complicato perché lui sicuramente è una scheggia impazzita che può cambiare programmi da un momento all'altro" ha aggiunto Antonio Valerio Spera.

Il film lo ha scritto con Daniela Ceselli, già sceneggiatrice di Marco Bellocchio, e vuole mandare un messaggio: "Raccontiamo un anziano, che però è un eterno Peter Pan, un giovane dentro, che continua a sognare. Ecco, probabilmente in quest'epoca i depositari dei sogni sono ancora gli anziani, non lo so, i giovani riescono a sognare ancora? Noi dei giovani non parliamo del film, parliamo di un anziano che si sente tale e quindi indirettamente parliamo anche dell'oggi, cioè c'è ancora spazio per i sogni per i giovani".