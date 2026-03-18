Al Teatro Torlonia i "Ritmi della Terra del Fuoco" celebrano Primavera

Roma, 18 mar. (askanews) - La festa del Novruz è una delle tradizioni più antiche e più care al popolo azerbaigiano, rappresenta la festa della Primavera, celebra il risveglio della natura e il rinnovamento della vita. Il popolo azerbaigiano si prepara al 21 marzo riscoprendo cibi, tradizioni e usanze, e i quattro martedì che precedono la data sono dedicati a quattro elementi naturali simbolo di purificazione: acqua, fuoco, vento e terra.

L'Azerbaigian ha reso omaggio a questa importante ricorrenza con il concerto "I Ritmi della Terra del Fuoco" presso il Teatro Torlonia a Roma. L'Azerbaigian ha reso omaggio a questa importante ricorrenza con il concerto "I Ritmi della Terra del Fuoco" presso il Teatro Torlonia a Roma. L'evento è stato aperto dai saluti dell'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, che ha ricordato come in Azerbaigian il Novruz sia una festività estremamente importante, un momento gioioso, ricco di tradizioni, e portatore di serenità e pace per le famiglie. Ad introdurre "I Ritmi della Terra del Fuoco" la Direttrice del Centro Culturale dell'Azerbaigian, Gulnar Taghizada.

Durante la serata a Villa Torlonia si è esibito l'Ensemble Statale di Canto e Danza dell'Azerbaigian Fikret Amirov, che ha portato sul palco l'energia e la bellezza delle danze tradizionali azerbaigiane. Il ricco programma musicale è invece stato eseguito da Rovshan Gurbanov, maestro di tar, vincitore del Premio Presidenziale, Togrul Asadullayev, celebre suonatore di kamancha e Artista Onorato, Seyyar Teymurov, percussionista di nagara, e Ravan Gacayev, cantante di mugham, musica tradizionale azerbaigiana annoverata anche tra i patrimoni immateriali dell'UNESCO.

L'evento, organizzato dal Centro Culturale dell'Azerbaigian, è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura della Repubblica dell'Azerbaigian e dell'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian nella Repubblica Italiana e ha visto la partecipazione di un numerosissimo pubblico, composto da rappresentanti del corpo diplomatico, istituzioni e media.